Ingrid Guimarães mostra semelhança com Sarah Jessica Parker

Ingrid Guimarães usou suas redes sociais para exibir semelhança com a atriz Sarah Jessica Parker, estrela da franquia de "Sex And The City". Na legenda da foto, a atriz disse ainda que fãs a comparam com Julia Roberts, mundialmente famosa por "Uma Linda Mulher".
"Recebi essa montagem de uma fã. Sempre recebo montagens com Sarah Jessica Parker e Julia Roberts. E marco elas com a esperança delas entenderem que temos que ser todas amigas. É melhor para o mundo que seja assim", brincou a brasileira.
Nos comentários, os fãs entraram na zoação: "Queremos versão 'Sex And The City Brasil". Outro comentou: "Você como Carrie (Bradshaw) já!".