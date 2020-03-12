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Ingrid Guimarães mostra semelhança com Sarah Jessica Parker

Atriz entrou na brincadeira e disse que, além de estrela de 'Sex And The City', ela também é compara a Julia Roberts

Publicado em 12 de Março de 2020 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 08:25
  Crédito: Reprodução/Instagram @ingridguimaraesoficial
Ingrid Guimarães usou suas redes sociais para exibir semelhança com a atriz Sarah Jessica Parker, estrela da franquia de "Sex And The City". Na legenda da foto, a atriz disse ainda que fãs a comparam com Julia Roberts, mundialmente famosa por "Uma Linda Mulher". 
"Recebi essa montagem de uma fã. Sempre recebo montagens com Sarah Jessica Parker e Julia Roberts. E marco elas com a esperança delas entenderem que temos que ser todas amigas. É melhor para o mundo que seja assim", brincou a brasileira. 

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Nos comentários, os fãs entraram na zoação: "Queremos versão 'Sex And The City Brasil". Outro comentou: "Você como Carrie (Bradshaw) já!". 

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