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Ingrid Guimarães já mandou vibrador em grupo de mães por engano

"Printei a foto para mandar para uma amiga, e acabei enviando para o grupo de mães da escola", detalhou a atriz, sobre o episódio constrangedor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 06:09

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 06:09

Crédito: Globo/Estevam Avellar
A atriz Ingrid Guimarães, 47, arrancou risadas ao participar do programa Que História É Essa, Fabio Porchat! (GNT). Desligada assumida, ela contou que já comprou ingresso de peça de teatro de país errado e mandou sugestão de vibrador, por engano, no grupo de mães da escola de seus filhos.
> Pai confunde carregador com vibrador e diálogo com filha viraliza
"Sempre fui muito desligada, e aí entrou o advento da internet e aí começou a rolar muita merda", brincou a atriz. Ela já comprou muita coisa que nunca chegou, inclusive um óculos de uma loja alemã, mas a pior situação foi quando ela decidiu assistir a uma peça de teatro do argentino Ricardo Darín, 62, em Buenos Aires.
"Passei a semana tirando onda que eu ia vê-lo, ia tirar foto com ele. Tinha todo um discurso pronto para falar que sou atriz de cinema, como ele", lembra Guimarães. Quando ela pegou o taxi para ir à peça, o motorista disse que o teatro não existia. "Eu tinha comprado um ingresso no Peru", conta ela.
E a atriz que protagoniza a trilogia "De Pernas pro Ar" (2010-2019) já tinha dito, em entrevistas o quanto ela é vista como "consultora sexual" por amigas e até por seguidores na internet.
Mas, com seu último longa, esse título ganhou um novo status. "O terceiro filme foi patrocinado por um sex shop de Belo Horizonte que apresentou um produto espetacular. Não precisa nem de marido, é só você e ele", brincou a atriz.
O vibrador que virou febre, segundo ela, já lhe causou alguns constrangimentos. "Printei a foto para mandar para uma amiga, e acabei enviando para o grupo de mães da escola". Nessa hora, a Regina Casé não se aguentou e disse. "Ela precisa ser interditada".

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