Ingrid Guimarães já mandou vibrador em grupo de mães por engano

Crédito: Globo/Estevam Avellar

Ingrid Guimarães, 47, arrancou risadas ao participar do programa Que História É Essa, Fabio Porchat! (GNT). Desligada assumida, ela contou que já comprou ingresso de peça de teatro de país errado e mandou sugestão de A atriz, 47, arrancou risadas ao participar do programa. Desligada assumida, ela contou que já comprou ingresso de peça de teatro de país errado e mandou sugestão de vibrador , por engano, no grupo de mães da escola de seus filhos.

"Sempre fui muito desligada, e aí entrou o advento da internet e aí começou a rolar muita merda", brincou a atriz. Ela já comprou muita coisa que nunca chegou, inclusive um óculos de uma loja alemã, mas a pior situação foi quando ela decidiu assistir a uma peça de teatro do argentino Ricardo Darín, 62, em Buenos Aires.

"Passei a semana tirando onda que eu ia vê-lo, ia tirar foto com ele. Tinha todo um discurso pronto para falar que sou atriz de cinema, como ele", lembra Guimarães. Quando ela pegou o taxi para ir à peça, o motorista disse que o teatro não existia. "Eu tinha comprado um ingresso no Peru", conta ela.

E a atriz que protagoniza a trilogia "De Pernas pro Ar" (2010-2019) já tinha dito, em entrevistas o quanto ela é vista como "consultora sexual" por amigas e até por seguidores na internet.

Mas, com seu último longa, esse título ganhou um novo status. "O terceiro filme foi patrocinado por um sex shop de Belo Horizonte que apresentou um produto espetacular. Não precisa nem de marido, é só você e ele", brincou a atriz.