Influenciada pela avó, princesa Charlotte pede pônei de Natal

Princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William Crédito: Instagram/kensingtonroyal

Cavalos são a nova obsessão da princesinha Charlotte, 4, filha de Kate Middleton e William, duquesa e duque de Cambridge. Tanto que a menina pediu de Natal para este ano um pônei.

A ideia não é muito apreciada pelo pai William, que acha a princesa jovem demais. Assim, Charlotte pode ter que esperar até o próximo ano para ter um pônei para chamar de seu.

Segundo a imprensa inglesa, a influência das ideias de Charlotte é nada mais, nada menos, que a avó, a rainha Elizabeth 2ª. A monarca é extremamente apaixonada por cavalos e ganhou um pônei quando tinha a idade de Charlotte, chamado de Peggy. Começou a aprender a cavalgar aos seis anos e recentemente, aos 93, foi fotografada em cima de um cavalo.

Já seu irmão mais velho, George, 6, teria pedido de Natal presentes esportivos. Entre eles estariam uma nova raquete de tênis, seu esporte favorito, e uma mesa de futebol.