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Influenciada pela avó, princesa Charlotte pede pônei de Natal

Filha de Kate e William está obcecada por cavalos, assim como a rainha Elizabeth 2ª
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 12:26

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 12:26

Princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William Crédito: Instagram/kensingtonroyal
Cavalos são a nova obsessão da princesinha Charlotte, 4, filha de Kate Middleton e William, duquesa e duque de Cambridge. Tanto que a menina pediu de Natal para este ano um pônei.
A ideia não é muito apreciada pelo pai William, que acha a princesa jovem demais. Assim, Charlotte pode ter que esperar até o próximo ano para ter um pônei para chamar de seu. 

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Segundo a imprensa inglesa, a influência das ideias de Charlotte é nada mais, nada menos, que a avó, a rainha Elizabeth 2ª. A monarca é extremamente apaixonada por cavalos e ganhou um pônei quando tinha a idade de Charlotte, chamado de Peggy. Começou a aprender a cavalgar aos seis anos e recentemente, aos 93, foi fotografada em cima de um cavalo.
Já seu irmão mais velho, George, 6, teria pedido de Natal presentes esportivos. Entre eles estariam uma nova raquete de tênis, seu esporte favorito, e uma mesa de futebol.
Em entrevista no ano passado, Kate, que também é mãe do pequeno Louis, de apenas um aninho, revelou que os filhos acordam muito cedo na manhã de Natal para abrir seus presentes. O hábito é diferente da tradição real, na qual os presentes são entregues na véspera de Natal, como acontece no Brasil.

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