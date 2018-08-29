Incrições abertas para o Mister Espírito Santo 2018

Até o próximo dia 10 de setembro, serão aceitas inscrições para o Mister Espírito Santo 2018. Neste ano, o concurso acontece em Guarapari, no dia 29 de setembro, e selecionará o homem mais bonito do Estado, que concorrerá no Mister Brasil 2018, previsto para novembro, em Goiânia. Os capixabas escolhidos serão divididos em duas categorias: adulto (18 a 33 anos) e teen (14 a 17 anos).

De acordo com o coordenador do evento, Rodrigo Coelho, o Mister Espírito Santo acontece desde 2007, só não tendo sido executado em 2010 por uma questão interna. Com essa trajetória, ele avalia que o concurso vem ganhando mais adeptos a cada ano. "Às vezes, as pessoas têm uma impressão errada de um concurso de beleza masculina, mas estamos desmistificando essa ideia ao longo desses anos", destaca.

Para ele, o concurso é uma porta de entrada para os jovens que querem apostar na carreira de modelo. Rodrigo frisa que já registrou casos de meninos que saíram direto do concurso para passarelas de moda internacionais. "Isso acontece muito, porque a maioria dos candidatos é modelo. Então, eles acabam aproveitando o concurso para mostrarem suas habilidades com foto ou passarela", completa.

SELEÇÃO

Segundo o coordenador, a seleção é feita em duas etapas. Na primeira, a direção do evento avalia potenciais candidatos e incentiva esse público a participar do concurso. Esse passo é praticamente 100% via redes sociais. Em seguida, é aberta a inscrição para quem quiser se candidatar. Assim que recebem uma ficha dessas, a corpo técnico avalia se aquele perfil é promissor e aprova - ou não - a entrada do concorrente no concurso. "Dessa forma é possível filtrar melhor e direcionar bem o retorno que todo o processo do Mister Espírito Santo vai dar", defende. Até agora, foram recebidas mais de 30 inscrições, mas esse número deve ser superado até o prazo estipulado.

Rodrigo detalha que o prazo é curto porque, depois de nomeado o homem mais bonito do Estado, é preciso que ele seja preparado para o concurso nacional. "O nacional, tanto da categoria adulto quanto da teen, acontece nos dias 9 e 10 de novembro, em Goiânia. Então, o daqui acontecendo no dia 29 de setembro, nós teremos pouco mais de um mês para treinar para a edição Brasil", contrapõe.

OS BELOS DO ESPÍRITO SANTO

O coordenador revela que os ganhadores do título de Mister Espírito Santo já colheram frutos de sua beleza Estado afora. Em 2011, por exemplo, o representante capixaba ficou no top 5 do concurso nacional e ganhou o título de Rosto Mais Belo do Brasil. "O regional realmente é uma vitrine para muitos deles. Quando eles ganham e vão para outros Estados, essa visibilidade só aumenta", aponta.

Rodrigo enxerga que o Espírito Santo tem um potencial grande para explorar esse nicho de mercado e sugere que a miscigenação capixaba é das mais bonitas do País: "Tem muita gente bonita e o Estado tem uma extensão territorial relativamente boa para trabalharmos. O capixaba tem uma pele bonita, uma fisionomia fina. Aqui tem gente muito bonita que não tem em qualquer região. E um modelo capixaba chega aonde ele quiser chegar", finaliza.

Darcy Trabach, Mister Espírito Santo 2017 Crédito: Nicolas Medeiros

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas por qualquer homem interessado que cumpra com as exigências de cada categoria:

Mister Espírito Santo Teen: tem que ter entre 14 e 17 anos, completos até o dia 31 de dezembro de 2018; medir, no máximo, 1,75 metros; ser capixaba ou residir no Espírito Santo há pelo menos um ano; não ter antecedentes criminais

Mister Espírito Santo: tem que ter entre 18 e 33 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2018; medir, no mínimo, 1,75 metros; ser capixaba ou residir no Espírito Santo há pelo menos um ano; não ter antecedentes criminais