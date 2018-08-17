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Humorista faz ensaio que seria para mulher que o rejeitou

Victor Sarro compartilhou o resultado e detalhou a história em seu Instagram

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 15:23
De acordo com ele, há alguns meses, estava interessado em uma mulher que havia conhecido e convidou-a para uma viagem à ilha, contratando um ensaio fotográfico para ela fazer na ilha Crédito: Instagram / @VICTORSARRO
O humorista Victor Sarro mostrou as fotos de um ensaio inusitado que usando um maiô em Fernando de Noronha, Pernambuco.
De acordo com ele, há alguns meses, estava interessado em uma mulher que havia conhecido e convidou-a para uma viagem à ilha, contratando um ensaio fotográfico para ela fazer na ilha.
"Só que ela disse pra uma amiga em comum que não estava afim de mim e iria só pra 'fazer umas fotos legais'. Bloqueei a moça, mas não tinha como cancelar o ensaio, então resolvi fazer as fotos!", explicou.
Por fim, Victor mandou um recado à antiga paquera: "Olha aí como teriam ficado legais suas fotos se você não fosse tão babaca".
Confira abaixo as fotos publicadas por Sarro:

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