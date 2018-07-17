Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Humorista é acusado de racismo após comentário sobre filho de Will Smith

Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, comparou Jaden Smith a um flanelinha

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 20:29
Rodrigo Fernandes fez um comentário racista sobre foto de Jaden Smith e Will Smith Crédito: Instagram / @jbanguela | Instagram / @willsmith
O humorista Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Jacaré Banguela, fez uma piada sobre o filho do cantor Will Smith, Jaden Smith, que causou revolta entre internautas por ter sido considerada preconceituosa.
Rodrigo republicou uma foto postada por Will ao lado do filho, no dia da final da Copa do Mundo, e comparou o garoto a um "flanelinha".
"Tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da Rua Haddock Lobo dizendo que tava olhando meu carro", escreveu.
A foto postada por Will Smith
Posteriormente, o próprio humorista deletou a publicação e publicou um esclarecimento: "Bem, o que eu fiz tá feito e apagado. Agora o julgamento é com vocês. Discordo de algumas opiniões, mas o espaço está aberto e o debate sempre será livre. Bom dia".
Em resposta a alguns seguidores, continuou abordando o tema: "Falar que o cara tá vestido igual um flanelinha é racismo? Jura mesmo? [...] Tava claramente zuando o fato de que o cara parecia um flanelinha com aquela roupa. Mas enfim, tuíte apagado e seguirão os prints e as acusações por aí".
"Fiz na velocidade que veio. Da mesma cabeça que saem as piadas boas, saem essas. Aconteceu e já apaguei, mas foi tarde demais."
"Bem, assumo a cagada. Novos tempos, novos pensamentos", concluiu, em resposta a uma seguidora.
O humorista já teve passagens na TV em canais como o Comedy Central, o TNT e o Fox Sports, além de manter um canal no YouTube e ser bastante ativo em suas redes sociais. Ficou conhecido no mundo da internet justamente por conta de seu blog, chamado Jacaré Banguela.
Confira abaixo os prints das postagens feitas pelo humorista:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados