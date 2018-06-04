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RESPONSABILIDADE

Hugh Jackman: 'quero dar o exemplo para meus filhos sobre caridade'

Ator falou sobre como tenta mostrar aos seus filhos que eles são privilegiados e devem usar este privilégio para ajudar outras pessoas

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 17:20
Hugh Jackman Crédito: Instagram/Hugh Jackman
Hugh Jackman e sua mulher Deborra-Lee Furness são pais de Oscar, de 18 anos, e Ava, de 12. Em entrevista à revista People, o ator falou sobre como trata a questão do privilégio com seus filhos.
"Meus filhos têm muitos privilégios. E eu quero que eles saibam que eles têm a responsabilidade de usar esses privilégios para ajudar outras pessoas. Meus filhos são constantemente lembrados sobre como somos sortudos na nossa família. Nós somos ridiculamente abençoados. Vivemos em uma linda casa, em um lugar com o qual as outras pessoas apenas sonham", falou Jackman.
EXEMPLO
O ator ainda diz que, desde o início, ele e sua mulher tentam dar o exemplo aos filhos para que eles se engajem em projetos sociais e em caridade. Jackman começou a se engajar em causas do tipo quando foi até a Etiópia e conheceu um cultivador de café chamado Dukale. Inspirado por ele, Jackman criou a Laughing Man Coffee. Desde que foi criada, a marca já doou grande parte de seu lucro para a Laughing Man Foundation, que apoia comunidades de cultivadores de café e programas que asseguram o comércio justo.
"Eu quero dar o exemplo para os meus filhos quando se trata de caridade. Em termos de mundo, nós somos ainda mais abençoados. Uma em cada seis pessoas não tem água potável para beber. A pobreza é algo que podemos consertar, é algo que nós podemos sentir. Você precisa sentir algo para ajudar a arrumar. Você não pode apenas falar sobre os problemas do mundo ocasionalmente e pensar: 'Ah, seria bom ajudar'. Para realmente mudar o mundo, você tem que sentir isso", diz o ator.
Ele disse que aprendeu essa lição quando era criança. "Eu cresci com pais que fazia trabalho voluntário e comunitário, então sempre me pareceu normal retribuir. Eu quero que seja normal para os meus filhos também", falou. "Eu sou muito abençoado, não preciso mais de dinheiro. Então se eu posso usar qualquer poder que eu tenha para compartilhar com os outros, é isso o que eu espero fazer. E quero que meus filhos estejam comigo nisso".

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