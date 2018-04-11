Homem rouba banco e joga dinheiro na casa de Taylor Swift

O fato, segundo as autoridades, aconteceu no dia 4 de abril

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 20:11

Redação de A Gazeta

Taylor Swift no clipe de Look What You Made Me Do Crédito: Divulgação
A Polícia de Connecticut, nos Estados Unidos, afirma que um homem que é obcecado por Taylor Swift roubou um banco e depois foi até a mansão da artista em Rhode Island, onde jogou o dinheiro na cerca da residência para tentar impressionar a cantora. O fato, segundo as autoridades, aconteceu no dia 4 de abril.
Bruce Rowley foi acusado judicialmente de roubar um banco na cidade de Ansonia. A Polícia diz que "parece que ele queria pedir Taylor em casamento". Então dirigiu por cerca de 96 quilômetros até Westerly, em Rhode Island, e começou a jogar parte dos US$ 1.600 (cerca de R$ 5.400) que roubou na cerca da casa da cantora.
Rowley foi perseguido pela Polícia de Rhode Island até Connecticut, onde foi preso. Foi aí que ele contou seu plano aos agentes. O homem pagou uma fiança de US$ 100 mil, oi solto na última sexta-feira, 6, e vai responder ao processo em liberdade. Fonte: Associated Press.

