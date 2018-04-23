Homem é preso após invadir apartamento de Taylor Swift em Nova York

Taylor Swift Crédito: Divulgação

A polícia de Nova York prendeu na última sexta-feira, 20, um homem que invadiu o apartamento da cantora Taylor Swift no bairro de Tribeca, em Manhattan. Segundo os policiais que atenderam o caso, eles encontraram Roger Alvarado, 22, dormindo na cama de Taylor. A cantora não estava no local no momento da invasão.

Ele foi autuado pelos crimes de stalking, arrombamento, vandalismo e invasão de propriedade. Não é a primeira vez que Alvarado é preso tentando invadir o apartamento: no dia 13 de fevereiro ele havia sido preso por arrombar o portão do prédio com uma pá.