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Em Nova Iorque

Homem é preso após invadir apartamento de Taylor Swift

É a terceira vez só neste mês de abril que um fã obcecado com a cantora é preso tentando invadir alguma propriedade de Taylor Swift

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 16:27
Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
A polícia de Nova York prendeu na última sexta-feira (20) um homem que invadiu o apartamento da cantora Taylor Swift no bairro de Tribeca, em Manhattan. Segundo os policiais que atenderam o caso, eles encontraram Roger Alvarado, 22, dormindo na cama de Taylor. A cantora não estava no local no momento da invasão.
Ele foi autuado pelos crimes de perseguição, arrombamento, vandalismo e invasão de propriedade. Não é a primeira vez que Alvarado é preso tentando invadir o apartamento: no dia 13 de fevereiro ele havia sido preso por arrombar o portão do prédio com uma pá.
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É a terceira vez só neste mês de abril que um fã obcecado com a cantora é preso tentando invadir alguma propriedade de Taylor Swift. No dia 4, Bruce Rowley foi detido após jogar dinheiro roubado em uma casa da cantora no Estado do Connecticut. Já no dia 17, Julius Sandrock foi preso em Los Angeles após tentar ir até a casa de Taylor em Beverly Hills portando armas, munições e facas.

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