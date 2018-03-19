História de amor entre príncipe Harry e Meghan Markle vira filme

Principe Harry e Meghan Markle anunciaram que irão se casar na primavera de 2018 Crédito: Reprodução | Instagram

A história de amor entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle virará um filme para a televisão, que será transmitido pelo canal Lifetime no domingo de 13 de maio, seis dias antes do casamento real.

A notícia foi dada pela artista que protagonizará Meghan, Parisa Fitz-Henley, em uma postagem no Instragram, na qual divulgou um vídeo sobre o último dia de gravações do filme Harry e Meghan: uma história de amor real.