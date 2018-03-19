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História real

História de amor entre príncipe Harry e Meghan Markle vira filme

Filme será exibido na TV no dia 13 de maio, antes do casamento

Publicado em 19 de Março de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 11:53
Principe Harry e Meghan Markle anunciaram que irão se casar na primavera de 2018 Crédito: Reprodução | Instagram
A história de amor entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle virará um filme para a televisão, que será transmitido pelo canal Lifetime no domingo de 13 de maio, seis dias antes do casamento real.
A notícia foi dada pela artista que protagonizará Meghan, Parisa Fitz-Henley, em uma postagem no Instragram, na qual divulgou um vídeo sobre o último dia de gravações do filme Harry e Meghan: uma história de amor real.
O príncipe será interpretado por Murray Fraser, enquanto Laura Mitchell será a duquesa Kate Middleton. O ator australiano Burgess Abernethy será o príncipe William. A rainha Elizabeth II será interpretada por Maggie Sullivan, e Lady Diana aparecerá de flashback na pele de Bonnie Soper.

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