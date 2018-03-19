História de amor entre príncipe Harry e Meghan Markle vira filme

A história de amor entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle virará um filme para a televisão, que será transmitido pelo canal Lifetime no domingo de 13 de maio, seis dias antes do casamento real.
A notícia foi dada pela artista que protagonizará Meghan, Parisa Fitz-Henley, em uma postagem no Instragram, na qual divulgou um vídeo sobre o último dia de gravações do filme Harry e Meghan: uma história de amor real.
O príncipe será interpretado por Murray Fraser, enquanto Laura Mitchell será a duquesa Kate Middleton. O ator australiano Burgess Abernethy será o príncipe William. A rainha Elizabeth II será interpretada por Maggie Sullivan, e Lady Diana aparecerá de flashback na pele de Bonnie Soper.