'Hilbert da PF': conheça o 'policial gato' que prendeu o Lula

Jorge Chastalo: conheça o "policial gato" que prendeu o Lula; ele já é chamado de "Hilbert da PF" Crédito: Reprodução/Instagram @vimaxbeauty

Algumas poucas fotos foram suficientes para transformar o policial federal Jorge Chastalo Filho, de 45 anos, na nova celebridade da corporação. Ele conduziu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando foi preso e é o responsável pela custódia do petista.

Formado em Direito, Jorge entrou para a Polícia Federal (PF) em 2002 e não possui nenhum perfil nas redes sociais. Informações dão conta de que, depois da prisão do ex-presidente, esteve em um salão para cortar o cabelo e foi alvo de olhares que já o identificavam como "Rodrigo Hilbert da PF" - como está sendo chamado na internet.

Apesar de ser avesso ao Instagram e ao Facebook, o agente já tem fotos compartilhadas nas redes. Em uma postagem, os internautas chegam a elogiar a aparência do novo galã. "Multiplica, Senhor", dispara uma moça, enquanto outro diz: "Esse sim é um 'homão".

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Lucas Valença passou pela mesma reviravolta na vida quando prendeu Eduardo Cunha, em 2016. O jovem participou de programas como "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, e até hoje colhe frutos da fama que a própria beleza o deu.