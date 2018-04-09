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"Multiplica, Senhor"

'Hilbert da PF': conheça o 'policial gato' que prendeu o Lula

O agente já é chamado de 'Hilbert da PF'

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 20:47
Jorge Chastalo: conheça o "policial gato" que prendeu o Lula; ele já é chamado de "Hilbert da PF" Crédito: Reprodução/Instagram @vimaxbeauty
Algumas poucas fotos foram suficientes para transformar o policial federal Jorge Chastalo Filho, de 45 anos, na nova celebridade da corporação. Ele conduziu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando foi preso e é o responsável pela custódia do petista.
Formado em Direito, Jorge entrou para a Polícia Federal (PF) em 2002 e não possui nenhum perfil nas redes sociais. Informações dão conta de que, depois da prisão do ex-presidente, esteve em um salão para cortar o cabelo e foi alvo de olhares que já o identificavam como "Rodrigo Hilbert da PF" - como está sendo chamado na internet.
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Apesar de ser avesso ao Instagram e ao Facebook, o agente já tem fotos compartilhadas nas redes. Em uma postagem, os internautas chegam a elogiar a aparência do novo galã. "Multiplica, Senhor", dispara uma moça, enquanto outro diz: "Esse sim é um 'homão".
AGENTE QUE PRENDEU CUNHA, "HIPSTER DA FEDERAL" APROVEITOU A FAMA
Lucas Valença passou pela mesma reviravolta na vida quando prendeu Eduardo Cunha, em 2016. O jovem participou de programas como "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, e até hoje colhe frutos da fama que a própria beleza o deu.
Com mais de 206 mil seguidores só no Instagram, ele compartilha com os fãs sua rotina de exercícios para manter o corpo e alimentação. Além disso, mostra um pouco do que gosta de fazer nas horas vagas e atividades como policial. Veja:

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