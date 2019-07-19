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Henrique Fogaça sofre acidente de moto e posta foto em hospital

Hoje foi dia de fraturar algumas costelas, zoar o joelho e a mão, disse o jurado do MasterChef
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2019 às 14:07

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 14:07

Henrique Fogaça em maca de hospital após acidente de moto Crédito: Instagram / @henrique_fogaca74
Henrique Fogaça sofreu um acidente de moto na manhã desta sexta-feira, 19, e preocupou seus seguidores no Instagram. Ele estava participando de um passeio de moto com amigos e registrou o momento na rede social. Em seguida, apareceu no hospital tomando medicamento na veia.
> Henrique Fogaça é eleito síndico de prédio após barraco e ameaças
Lúcido e com bom humor, o jurado do MasterChef se gravou deitado na cama do centro médico ao lado de um amigo e com uma enfermeira. "Costelinha trincada e meu parceiro aqui. Firmeza total", disse.
> Henrique Fogaça pede desculpas após polêmica com freiras
Fogaça publicou também fotos deitado na maca, na cadeira de rodas, mostrou a calça rasgada e a mão machucada. "Hoje foi dia de fraturar algumas costelas, zoar o joelho e a mão", escreveu.

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