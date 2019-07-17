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Caso de polícia

Henrique Fogaça é eleito síndico de prédio após barraco e ameaças

Até polícia já teve que ir mediar os barracos no prédio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2019 às 04:53

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 04:53

Henrique Fogaça foi eleito na noite desta segunda-feira (15) o novo síndico do condomínio Baronesa de Arary, localizado na avenida Paulista. 
Crédito: Reprodução/Instagram
"Bom dia! Hoje o dia amanheceu mais leve e feliz. Depois de uma longa batalha conseguimos reconquistar o que é nosso por direito", escreveu Fogaça em sua rede social no saguão do prédio. Ele chegou a chamar a antiga gestão, que ficou no poder por quase 20 anos, de câncer: "Tiramos o câncer", escreveu.
A decisão saiu após duas outras reuniões fracassadas nas quais aconteceu muita confusão e ameaças. A justiça determinou que a terceira assembleia acontecesse segunda-feira com a presença de um administrador judicial. Todo esse trâmite durou nove meses.
O cancelamento da última assembleia já havia gerado bate-boca, e a polícia, na ocasião, teve de ser chamada para mediar a situação, em novembro do ano passado. O grupo descontente argumentou que tinha uma liminar da Justiça exigindo que a assembleia ocorresse seguindo a convenção do condomínio.
Episódios marcados por confusão não são novidade na história do Baronesa de Arary. Assembleias anteriores já terminaram com agressões e queixas na delegacia, e síndicos foram destituídos por decisões judiciais ao serem acusados de praticar irregularidades.
O chef Henrique Fogaça está de férias e voltou recentemente de Roma. Por lá, causou tumulto ao posar com duas freiras para foto usando uma camiseta que mostrava religiosas se beijando.

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