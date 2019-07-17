Henrique Fogaça é eleito síndico de prédio após barraco e ameaças

Henrique Fogaça foi eleito na noite desta segunda-feira (15) o novo síndico do condomínio Baronesa de Arary, localizado na avenida Paulista. a foi eleito na noite desta segunda-feira (15) o novodo condomínio Baronesa de Arary, localizado na avenida Paulista.

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"Bom dia! Hoje o dia amanheceu mais leve e feliz. Depois de uma longa batalha conseguimos reconquistar o que é nosso por direito", escreveu Fogaça em sua rede social no saguão do prédio. Ele chegou a chamar a antiga gestão, que ficou no poder por quase 20 anos, de câncer: "Tiramos o câncer", escreveu.

A decisão saiu após duas outras reuniões fracassadas nas quais aconteceu muita confusão e ameaças. A justiça determinou que a terceira assembleia acontecesse segunda-feira com a presença de um administrador judicial. Todo esse trâmite durou nove meses.

O cancelamento da última assembleia já havia gerado bate-boca, e a polícia, na ocasião, teve de ser chamada para mediar a situação, em novembro do ano passado. O grupo descontente argumentou que tinha uma liminar da Justiça exigindo que a assembleia ocorresse seguindo a convenção do condomínio.

Episódios marcados por confusão não são novidade na história do Baronesa de Arary. Assembleias anteriores já terminaram com agressões e queixas na delegacia, e síndicos foram destituídos por decisões judiciais ao serem acusados de praticar irregularidades.