Harvey Weinstein deve se entregar à polícia nesta sexta, diz jornal

Harvey Weinstein deverá se entregar às autoridades americanas nesta sexta-feira, 25, informou o jornal New York Daily News.
Ele vai responder às acusações relacionadas a supostas condutas sexuais impróprias, investigadas pelo promotor distrital de Manhattan e da polícia de Nova York.
O ex-produtor de cinema de Hollywood enfrenta acusações em conexão com pelo menos uma acusadora - Lucia Evans - que relatou aos investigadores que Weinstein a forçou a fazer sexo oral nele em 2004, disseram fontes.
Um grande júri especial também estava sendo apresentado com evidências relacionadas a possíveis fraudes financeiras contra Weinstein, mas não ficou claro se as acusações incluíam o tratamento incorreto de alegações.
O advogado de Weinstein, Benjamin Brafman, afirmou que promotores federais de Nova York iniciaram uma investigação criminal sobre o produtor, além de outra investigação previamente anunciada pelo Procurador Distrital de Manhattan.
Brafman disse, em declaração apresentada em 3 de maio no processo de falência da empresa de Weinstein, que ele havia sido avisado de que o produtor era o "alvo principal" da investigação conduzida pelo procurador.