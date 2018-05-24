Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Harvey Weinstein deve se entregar à polícia nesta sexta, diz jornal

Ele vai responder às acusações relacionadas a supostas condutas sexuais impróprias, investigadas pelo promotor distrital de Manhattan e da polícia de Nova York

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:17
Harvey Weinstein Crédito: Reprodução/Instagram @cbsthismorning
Harvey Weinstein deverá se entregar às autoridades americanas nesta sexta-feira, 25, informou o jornal New York Daily News.
Ele vai responder às acusações relacionadas a supostas condutas sexuais impróprias, investigadas pelo promotor distrital de Manhattan e da polícia de Nova York.
O ex-produtor de cinema de Hollywood enfrenta acusações em conexão com pelo menos uma acusadora - Lucia Evans - que relatou aos investigadores que Weinstein a forçou a fazer sexo oral nele em 2004, disseram fontes.
Um grande júri especial também estava sendo apresentado com evidências relacionadas a possíveis fraudes financeiras contra Weinstein, mas não ficou claro se as acusações incluíam o tratamento incorreto de alegações.
O advogado de Weinstein, Benjamin Brafman, afirmou que promotores federais de Nova York iniciaram uma investigação criminal sobre o produtor, além de outra investigação previamente anunciada pelo Procurador Distrital de Manhattan.
Brafman disse, em declaração apresentada em 3 de maio no processo de falência da empresa de Weinstein, que ele havia sido avisado de que o produtor era o "alvo principal" da investigação conduzida pelo procurador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural
Imagem de destaque
Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados