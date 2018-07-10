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Irlanda

Harry e Meghan fazem primeira viagem internacional após casamento

Duque e duquesa estão na Irlanda, onde devem ficar pior dois dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 19:58

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 19:58

O duque e a duquesa de Sussex realizam a sua primeira viagem fora da Inglaterra desde o casamento real, celebrado em maio deste ano. O príncipe britânico Harry, acompanhado de sua mulher, Meghan Markle, aterrissaram em Dublin, na Irlanda, nesta terça-feira (10). Além de recebê-los assim que chegaram, o primeiro ministro daquele país, Leo Varadkar, publicou uma mensagem de boas-vindas em sua conta no twitter, acompanhada de uma foto em que os três aparecem.
"Prazer em receber duque e a duquesa de Sussex no início de sua visita à Irlanda", consta da mensagem publicada por Veradkar.
VEJA TWEET
Meghan vestia um vestido verde - cor, aparentemente, escolhida para homenagear à Irlanda. Harry trajava um terno de cor escura, com uma gravata de tonalidade semelhante à roupa da mulher.
A visita, que deve durar dois dias, conta com uma passagem pela casa do embaixador britânico, no sul de Dublin. Além disso, está programada visitas a atrações culturais irlandesas, como a universidade mais antiga daquele país, a Trinity College, e o Croke Park, local onde, há cem anos, tropas britânicas abriram fogo contra uma multidão. O episódio ficou conhecido como o "Domingo Sangrento", e ocorreu durante a guerra da independência da Irlanda.
A família real britânica tem trabalhado para melhorar a relação entre os dois países nos últimos anos. Há seis anos, por exemplo, a Rainha Elizabeth fez a primeira visita realizada por um monarca britânico ao país, desde que a Irlanda conquistou a sua independência, em 1921.
A conta Kensington Palace, perfil oficial no twitter dos duques e duquesas de Cambridge e de Sussex, também postou uma imagem da chegada de Harry e Meghan, acompanhado de uma mensagem citando "calorosas boas-vindas" que os integrantes da família real receberam na Irlanda. Entre os compromissos, o casal ainda deve visitar, nesta quarta-feira, o presidente irlandês Michael D. Higgins.

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