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Regras da família real

Harry e Meghan devolvem R$ 34 milhões em presentes de casamento

Segundo as regras da família real, eles não podem aceitar presentes enviados com intuito de publicidade grátis

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 14:02
Palácio de Kesington divulga fotos oficiais do casamento real Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Apesar do príncipe Harry e sua esposa, a atriz norte-americana Meghan Markle, terem pedido doações para instituições de caridade em vez de presentes de casamento, isso não impediu que pessoas e empresas enviassem millhões de libras em recordações para o palácio de Kensington.
Por conta disso, os funcionários da família real britânica passaram as primeiras semanas após o casamento filtrando os presentes para saber os que vão ficar com o casal e quais serão devolvidos. Segundo o jornal The Daily Express, até o momento cerca de sete milhões de libras (aproximadamente R$ 34 milhões) em presentes foram retornados aos seus remetentes por serem considerados inaptos para a família real.
Pelas regras estabelecidas da família real junto com o parlamento britânico, a rainha Elizabeth II e seus familiares não podem receber nenhum presente que possa resultar em publicidade grátis para a empresa que o enviou. O membro da família real precisa garantir que a empresa que enviou o presente não tenha o feito como forma de publicidade, disse um assessor da família real britânica ao jornal.

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