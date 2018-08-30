DE OLHO

Halle Berry faz brincadeira com príncipe Harry por conta de pôster

'Tô te vendo, príncipe Harry', escreveu a atriz para o Duque de Sussex
Redação de A Gazeta

30 ago 2018 às 16:17

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 16:17

30/08/2018 - Harry em seu dormitório com Halle ao fundo Crédito: Reprodução/Twitter
A atriz norte-americana Halle Berry usou o Twitter para brincar com o príncipe Harry por conta de um pôster dela que o herdeiro da família real britânica tinha no seu dormitório da universidade em 2003. Ela postou as imagens de uma matéria que recuperou as fotos tiradas em Eton College e fez a brincadeira.
"Tô te vendo, príncipe Harry", escreveu a atriz. Na foto, uma espécie de tapete com uma estampa da atriz no meio serve como fundo. Halle ainda citou a cantora Missy Elliott, que na música Work It tem um verso que diz "don't I look like a Halle Berry postah?" (eu não pareço com um pôster da Halle Berry, em tradução livre).
Praticamente uma cápsula dos anos 2000, a foto também conta com um sistema de som antigo, uma bandeira da Inglaterra e um retrato da princesa Diana, a mãe de Harry, ao lado.

