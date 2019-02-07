Hailey Baldwin revela qual a 'maior mudança' em vida de casada

10/07/2018 - Justin Bieber fez post no Instagram anunciando seu noivado com a modelo Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber

Em sua primeira entrevista à televisão americana desde seu casamento com o cantor Justin Bieber, 24, em setembro do ano passado, a modelo Hailey Baldwin, 22, fez revelações sobre sua nova vida de casada.

"Como a vida de casada tem lhe tratado?", perguntou James Corden, o apresentador do programa. "A vida de casada tem sido ótima", respondeu Hailey.

Questionada, contudo, sobre as principais diferenças entre ser casada e solteira, a modelo deu uma resposta menos protocolar.

"Acho que, para mim, é coabitar com outro humano", respondeu. A resposta divertiu a outra convidada da noite, a cantora Alicia Keys.

Hailey casou-se legalmente com Bieber em setembro do ano passado, em Nova York. Desde então, ela já trocou seu sobrenome no Instagram e tem se ocupado em organizar a cerimônia religiosa, que já foi adiada três vezes pelos pombinhos.

Segundo o site americano HollywoodLife, fontes próximas ao casal afirmam que a cerimônia provavelmente acontecerá perto do Halloween (31 de outubro) ou do aniversário de Hailey (22 de novembro).