Há 20 anos, 'vidente' previu casamento de Kate Middleton com William

Kate Middleton e Príncipe William Crédito: Twitter | Reprodução

Parece que Meghan Markle não será a primeira atriz a entrar para a família real britânica. Apesar de não ter seguido carreira, Kate Middleton também atuou na adolescência, e um vídeo de uma peça da qual ela participou aos 13 anos de idade chamou atenção nos últimos dias.

A cena, resgatada inicialmente na Hello! Magazine, mostra uma garota, que interpreta uma vidente, dizendo a Kate que ela se casaria com um homem rico que a levaria para Londres. Em uma cena posterior, um garoto se ajoelha e a pede em casamento. Kate responde: "Sim, sim, querido William!"

"É meio profético", disse Kinsley Glover, o garoto que interpretou o personagem William, à ABC News. "Assistindo a isso agora, você meio que pensa 'meu Deus, isso é meio estranho', não é?"