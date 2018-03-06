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Em peça de teatro

Há 20 anos, 'vidente' previu casamento de Kate Middleton com William

Vídeo mostra peça encenada pela duquesa quando ela tinha apenas 13 anos de idade

Publicado em 06 de Março de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 13:02
Kate Middleton e Príncipe William Crédito: Twitter | Reprodução
Parece que Meghan Markle não será a primeira atriz a entrar para a família real britânica. Apesar de não ter seguido carreira, Kate Middleton também atuou na adolescência, e um vídeo de uma peça da qual ela participou aos 13 anos de idade chamou atenção nos últimos dias.
A cena, resgatada inicialmente na Hello! Magazine, mostra uma garota, que interpreta uma vidente, dizendo a Kate que ela se casaria com um homem rico que a levaria para Londres. Em uma cena posterior, um garoto se ajoelha e a pede em casamento. Kate responde: "Sim, sim, querido William!"
"É meio profético", disse Kinsley Glover, o garoto que interpretou o personagem William, à ABC News. "Assistindo a isso agora, você meio que pensa 'meu Deus, isso é meio estranho', não é?"
Veja a cena (em inglês):

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