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Agenda remarcada

Gusttavo Lima vai a hospital por causa de mal-estar e cancela show

Cantor passou mal após apresentação que fez em Belo Horizonte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 13:10

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 13:10

. Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Gusttavo Lima precisou cancelar um show que faria na cidade de São Sebastião da Bela Vista, em Minas Gerais, no último sábado (8), após sofrer um mal-estar.
Segundo comunicado divulgado em um story de seu perfil oficial no Instagram, Gusttavo teria passado mal após seu show realizado em Belo Horizonte, sendo encaminhado para um hospital, onde fez exames e foi medicado.
Os shows marcados para o domingo (9), porém, não foram desmarcados até o momento.
Confira a íntegra da nota divulgada no Instagram de Gusttavo Lima:
"Comunicado Gusttavo Lima - São Sebastião da Bela Vista (MG)
A Balada Eventos, escritório do cantor Gusttavo Lima, informa a todos os fãs de São Sebastião da Bela Vista (MG) e região que o show marcado para acontecer hoje, dia 8 de setembro, está sendo adiado por motivos de saúde do artista.
Após a apresentação em Belo Horizonte, Gusttavo Lima teve um mal estar e deu entrada em um hospital na capital mineira, onde foi examinado e medicado e se encontra até o momento.
Toda equipe lamenta o ocorrido. Informamos ainda que a apresentação em São Sebastião da Bela Vista será remarcada. Divulgaremos em breve a nova data.
Os shows previstos para amanhã, 9 de setembro, nas cidades de Serrinha e Paulo Afonso, na Bahia, seguem confirmados até o momento"

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