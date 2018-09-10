Gusttavo Lima vai a hospital por causa de mal-estar e cancela show

. Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Gusttavo Lima precisou cancelar um show que faria na cidade de São Sebastião da Bela Vista, em Minas Gerais, no último sábado (8), após sofrer um mal-estar.

Segundo comunicado divulgado em um story de seu perfil oficial no Instagram, Gusttavo teria passado mal após seu show realizado em Belo Horizonte, sendo encaminhado para um hospital, onde fez exames e foi medicado.

Os shows marcados para o domingo (9), porém, não foram desmarcados até o momento.

Confira a íntegra da nota divulgada no Instagram de Gusttavo Lima:

"Comunicado Gusttavo Lima - São Sebastião da Bela Vista (MG)

A Balada Eventos, escritório do cantor Gusttavo Lima, informa a todos os fãs de São Sebastião da Bela Vista (MG) e região que o show marcado para acontecer hoje, dia 8 de setembro, está sendo adiado por motivos de saúde do artista.

Após a apresentação em Belo Horizonte, Gusttavo Lima teve um mal estar e deu entrada em um hospital na capital mineira, onde foi examinado e medicado e se encontra até o momento.

Toda equipe lamenta o ocorrido. Informamos ainda que a apresentação em São Sebastião da Bela Vista será remarcada. Divulgaremos em breve a nova data.