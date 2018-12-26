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Gusttavo Lima se diverte ao lado da esposa em sua fazenda em Goiás

Momento de descanso vai durar pouco e músico retomará as apresentações na próxima sexta-feira

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 18:56
26/12/2018 - O cantor Gusttavo Lima Crédito: Globo/Paulo Belote/Divulgação
Gusttavo Lima aproveitou o dia de Natal ao lado de sua esposa, Andressa Suita, em sua propriedade em Goiás. "Dia de folga com ela, o meu bebê", escreveu ao publicar uma foto dos dois em uma piscina.
O sertanejo também passou o dia de folga com os filhos Samuel e Gabriel, de cinco meses e um ano, respectivamente, e postou uma foto em família com os pequenos.
No entanto, os momentos de descanso vão durar pouco. O cantor retomará a agenda de shows no dia 28. Na véspera de ano-novo, ele se apresentará em Goiânia e Fortaleza.

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