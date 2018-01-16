Gusttavo Lima posta vídeo roubando espigas de milho em rodovia de Goiás

Gusttavo Lima roubou milho na estrada Crédito: Instagram/Gusttavo Lima

Gusttavo Lima postou vídeo em seu Instagram neste domingo, 14, em que aparece roubando espigas de milho de uma plantação às margens de uma rodovia. Segundo ele, o alimento seria para fazer pamonha.

"Gente, não aguentei não. Deus nos perdoa, vamos roubar uns milhos". O cantor atravessa a avenida e colhe alguns milhos do milharal. Um carro para perto dele e Gusttavo brinca: "Nem roubar milho pode mais. 'Cê' vai me entregar, homem!".