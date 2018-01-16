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Gusttavo Lima posta vídeo roubando espigas de milho em rodovia de Goiás

'Gente, não aguentei não. Deus nos perdoa', disse o cantor no vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 16:27

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 16:27

Gusttavo Lima roubou milho na estrada Crédito: Instagram/Gusttavo Lima
Gusttavo Lima postou vídeo em seu Instagram neste domingo, 14, em que aparece roubando espigas de milho de uma plantação às margens de uma rodovia. Segundo ele, o alimento seria para fazer pamonha.
"Gente, não aguentei não. Deus nos perdoa, vamos roubar uns milhos". O cantor atravessa a avenida e colhe alguns milhos do milharal. Um carro para perto dele e Gusttavo brinca: "Nem roubar milho pode mais. 'Cê' vai me entregar, homem!".
"Hoje vamos comer pamonha", disse. Depois de colher as espigas, diz que já está satisfeito. "Não pode roubar muito que Deus castiga, é só para consumo próprio", brincou. Ele voltava de Caldas Novas, onde havia feito um show no domingo, 14, para Goiás.

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