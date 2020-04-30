Gusttavo Lima diz que show no VillaMix Em Casa será inesquecível

Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril Crédito: Reprodução/YouTube

Apesar de ter anunciado que não faria mais lives e ter apontado censura nas críticas que recebeu após sua última transmissão, Gusttavo Lima, 30, está preparando agora sua participação do VillaMix Em Casa e promete uma apresentação inesquecível para seus fãs.

"Estou feliz demais por esse convite da família VillaMix e espero por todos vocês neste nosso novo encontro. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível", afirmou o sertanejo em nota divulgada na noite desta quarta-feira (29), onde também prometeu surpreender o público com um formato inovador.

Além da participação no VillaMix Em Casa, Gusttavo continua sem previsão de novas lives. A última, no dia 11, teve palavrões e consumo de bebida alcoólica, com o músico aparentando estar alterado em algumas ocasiões. "Que ressaca. O que colocaram na minha bebida, gente?", brincou ele, no dia seguinte.

Com isso, o Conar, órgão de regulamentação publicitária, abriu uma representação ética contra o cantor. Para o órgão, as lives devem seguir "princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e com os cuidados para que não seja difundida a crianças e adolescentes".

A live, que teve uma mensagem "a todos os cachaceiros desse mundo" em sua abertura, durou sete horas e meia e teve 5,5 milhões de acessos simultâneos. Uma semana antes, o cantor já tinha feito uma outra apresentação online que durou cinco horas e teve mais de 750 mil acessos simultâneos.