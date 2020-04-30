Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após polêmica

Gusttavo Lima diz que show no VillaMix Em Casa será inesquecível

Sertanejo se apresentará no festival online no próximo domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 09:25

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 09:25

Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril
Imagem de Gusttavo Lima em live realizada no dia 11 de abril Crédito: Reprodução/YouTube
Apesar de ter anunciado que não faria mais lives e ter apontado censura nas críticas que recebeu após sua última transmissão, Gusttavo Lima, 30, está preparando agora sua participação do VillaMix Em Casa e promete uma apresentação inesquecível para seus fãs.
"Estou feliz demais por esse convite da família VillaMix e espero por todos vocês neste nosso novo encontro. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível", afirmou o sertanejo em nota divulgada na noite desta quarta-feira (29), onde também prometeu surpreender o público com um formato inovador.
Além da participação no VillaMix Em Casa, Gusttavo continua sem previsão de novas lives. A última, no dia 11, teve palavrões e consumo de bebida alcoólica, com o músico aparentando estar alterado em algumas ocasiões. "Que ressaca. O que colocaram na minha bebida, gente?", brincou ele, no dia seguinte.
Com isso, o Conar, órgão de regulamentação publicitária, abriu uma representação ética contra o cantor. Para o órgão, as lives devem seguir "princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e com os cuidados para que não seja difundida a crianças e adolescentes".

Veja Também

Gusttavo Lima diz que evitará lives para 'não ser censurado' após polêmica

"Não atrapalhem", pede Gusttavo Lima após live polêmica

Conar abre representação ética contra Gusttavo Lima por excesso de bebida em lives

A live, que teve uma mensagem "a todos os cachaceiros desse mundo" em sua abertura, durou sete horas e meia e teve 5,5 milhões de acessos simultâneos. Uma semana antes, o cantor já tinha feito uma outra apresentação online que durou cinco horas e teve mais de 750 mil acessos simultâneos.
Esse formato de show ganhou força nas últimas semanas devido à quarentena do novo coronavírus, que cancelou apresentações em todo o país. Antes mais intimista, as lives passaram a ter produções elaboradas, câmeras em drones e patrocínio de marcas famosas, principalmente com os sertanejos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados