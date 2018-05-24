Gusttavo Lima brinca com o preço da gasolina

A greve dos caminhoneiros está afetando diversos serviços, como alimentação e principalmente transportes, já que a gasolina está ficando cada vez mais cara e escassa nos postos de todo o País. Com a situação, muita gente está pensando em maneiras alternativas de locomoção, até artistas como Gusttavo Lima.

O sertanejo publicou, nesta quinta-feira, 24, uma foto em seu Instagram na qual brinca com a falta de combustível. "Partiu fazer show", escreveu o cantor em uma foto na qual está de bicicleta.