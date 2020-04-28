Gustavo Mioto diz que está a mais de um mês sem encontrar Thaynara OG

Thaynara OG e Gustavo Mioto juntos Crédito: Instagram/@thaynaraog

Gustavo Mioto, 23, contou como tem sido ficar longe da namorada, a influenciadora Thaynara OG, 28, durante sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes nesta terça-feira (28).

Apesar de estarem acostumados, segundo o músico eles se encontravam cerca de uma vez por mês por causa da agenda de trabalhos, agora está sendo mais difícil. A última vez que o casal se encontrou foi no começo do mês de março, quase dois meses.

Em meio a quarentena e coronavírus, o sertanejo tem encontrado novas formas de ficar com a companheira. "Assistimos séries e filmes juntos, a gente combina o momento exato de dar play. Se alguém quer ir fazer xixi, a gente pausa... tem sido assim. Estamos reaprendendo a viver", contou o intérprete da música "Com ou Sem mim".

Em março, a influenciadora comemorou mais um ano de vida em meio a pandemia. Com a distância, o cantor fez uma declaração para amada em suas redes sociais. "Aniversário da bichinha, que tá escondida em casa, e dessa vez, não vai dar pra dar parabéns pessoalmente, mas gostaria de dizer que ela é tipo aquela brisa boa que a gente fecha o olho e sorri, tipo água na boca seca, ou aquela sensação de chegar em casa", celebrou Mioto.

Recentemente, Thaynara OG contou ter perdido amiga vítima do coronavírus. Segundo relato dela, a jovem, que era a melhor amiga de sua irmã, Ludmila, tinha apenas 22 anos e não pertencia a grupo de risco algum. "Essa semana falei que tivemos dias difíceis e que quando eu estivesse pronta para conversar, viria aqui. Lud, infelizmente, perdeu a melhor amiga dela desde São Luís (MA)".

No início do ano, Mioto e Thaynara OG reataram o namoro quatro meses após anunciarem a separação. "De fato estamos tentando uma reaproximação. Estamos dando uma nova chance ao que vivemos juntos", afirmou a influenciadora digital ao ser questionada sobre a veracidade da informação.