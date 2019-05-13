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PARECIDO

Guns N' Roses processa empresa por lançar bebida com "nome da banda"

Grupo garante que não tem ligação com a cerveja intitulada Guns N Rosé

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:00

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:00

30/05/2018 - Duff McKagan, Axl Rose e Slash voltaram a se apresentar juntos em 2016 Crédito: Katarina Benzova/AE
O Guns N' Roses está mostrando apetite por uma contestação por causa de uma cerveja. A banda de rock processou a Oskar Blues, uma cervejaria do Estado norte-americano do Colorado, acusando-a de infração de direitos autorais por vender uma cerveja chamada Guns 'N' Rosé sem permissão.
Em uma queixa registrada em um tribunal federal de Los Angeles na quinta-feira, dia 9, o Guns N' Roses acusou a Oskar Blues de abusar de sua boa vontade, prestígio e fama vendendo a Guns 'N' Rosé desde o início de 2018 e induzindo os consumidores da cerveja a acreditarem que a banda tem ligação com a bebida.
O Guns N' Roses, cujos integrantes veteranos incluem o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan, também objetou à venda de bens derivados, como camisetas, adesivos, buttons e lenços de cabeça, este "um item associado exclusivamente" com a banda e com Axl. O grupo pede indenizações e a suspensão da venda dos produtos infratores.
A Oskar Blues é parte da Canarchy Craft Brewery Collective. A cervejaria, o escritório de advocacia que a representa e a Canarchy não responderam de imediato a pedidos de comentário.
Segundo os autos, o Guns N' Roses iniciou o processo depois de a Oskar Blues abandonar sua solicitação dos direitos autorais de "Guns N Rose" e de qualquer uso futuro desse nome ou do nome da banda, mas dizer que continuaria vendendo a Guns 'N' Rosé até março de 2020.

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