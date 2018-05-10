Gugu pode ser condenado pela morte de duas meninas

Gugu Liberato Crédito: Divulgação/Record TV

Gugu Liberato pode ser condenado pela morte de duas meninas. Segundo o Extra, Keilua Ferreira Baisotti, de 6 anos, e Kawai Ferreira Baisotti, de 12, morreram de asfixia após inalação de gás durante o banho, em 2007, quando passavam férias no país.

Segundo a publicação, laudos de peritos da UERJ apontaram que uma obra realizada em 2002 nos apartamentos teria alterado a chaminé coletiva do apart hotel, causando o vazamento vindo da cobertura acima do apartamento das meninas. Gugu era dono de duas coberturas no prédio, que fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde a obra foi feita.

Desde então, Conceição Gonçalves Ferreira, a mãe das menores, move um processo na Justiça contra a Promoart, pertencente a Gugu Liberato, o Condomínio Barra Beach, o engenheiro Ronald Stourdze Dangelo Visconti e a Sfera Engenharia. Ela mora em Milão há quase 20 anos e está no Brasil para a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 29 deste mês.

"Espero pelo fechamento de um ciclo. Há 11 anos, aguardo por Justiça. O caso das minhas filhas não pode ser encarado como mais uma estatística. Existem responsáveis pela morte deles, e eles têm responder por isso", disse ao jornal Extra.

"O prazo para a ação criminal expirou, mas a cível continuou. Paguei mais de R$ 20 mil para a perícia emitir um laudo que comprova a culpa dos réus. Nenhum dinheiro pagaria a vida das minhas meninas. Na época, a advogada de Gugu me ofereceu um acordo em torno de 200 e poucos mil reais. Nem sei de quanto é essa causa. Minhas filhas deveriam estar vivas. Mas parece que só mexendo no bolso das pessoas para elas entenderem o que é a dor de uma mãe", desabafou Conceição.

OUTRO LADO

Em comunicado enviado ao Extra, a assessoria de Gugu Liberato afirma que "o apresentador não aparece como réu do processo, não podendo assim se manifestar". Diz ainda que a PROMOART - empresa do apresentador citada no processo - sempre esteve totalmente a disposição da justiça para apurar e esclarecer as reais responsabilidades e que a responsabilidade é da empresa de engenharia contratada para fazer a obra.

"Para realizar a reforma do imóvel, a PROMOART contratou os serviços da empresa SFERA ENGENHARIA, a qual se responsabilizou pela integral execução das obras... Por consequência a SFERA ENGENHARIA e seu engenheiro responsável respondem a processo movido pela PROMOART", diz o comunicado.