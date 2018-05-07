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Inusitado

Gugu faz estátua de Silvio Santos para presentear ex-patrão

Afastado do SBT há quase uma década, apresentador presenteou o amigo e mostrou resultado nas redes sociais

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 19:13
Estátua do Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram (@guguliberato)
O apresentador Gugu Liberato se encontrou com Silvio Santos nesta segunda-feira (7) para entregar um presente inusitado: uma estátua do ex-patrão.
"Agora tem dois Silvios: um que vai ficar na porta do SBT e outro que vai ficar no palco do SBT. E o Gugu fica na Record jogando contra!", brincou o dono da emissora, para risos do amigo e das pessoas que estavam à sua volta.
Um dos principais nomes do SBT nas décadas de 1990 e 2000, Gugu está fora da emissora desde 2009, quando deixou de apresentar o Domingo Legal e se transferiu para a Record TV.
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