Gretchen, sobre rumores de divórcio: 'ficam gorando meu casamento'

Gretchen, 61 anos, fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (27) sobre rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela se revoltou com os diversos comentários especulando sobre o fim do seu casamento com o músico Esdras de Souza, que ocorreu em setembro.

Gretchen pediu para que seguidores parem de 'gorar' sua relação com Esdras de Souza Crédito: Instagram / @mariagretchen

Os boatos começaram depois que a cantora, que está no seu 18º casamento, fez um post de bom dia com uma frase sobre divórcio, afirmando que "a verdadeira tragédia é morrer lentamente em um relacionamento infeliz".

Em uma sequência de stories, a artista pediu que os seguidores parassem de "gorar" sua relação."Porque que existe gente tão idiota, tão maldosa e sarcástica, que quando você faz um post elas sempre vão falar merda na sua rede social? Eu não vou poupar ninguém. Eu acabei de fazer um post sobre separação e vem uns idiotas perguntar pra mim se eu tô me separando. Ah, me poupem, vão fazer alguma coisa da vida, sabe?", disse.

"Vocês têm, sabe o quê? Que pegar um bom tanque de roupa suja pra lavar, uma boa pia cheia de louça para botar em dia. Vocês estão é com falta de coisa pra fazer. Do que vir aqui na minha rede social ficar gorando o meu casamento, que está ótimo graças a Deus e para infelicidade de vocês que não querem me ver feliz."

Gretchen ainda defendeu que celebridades respondam às críticas negativas, lembrando o caso da atriz Paolla Oliveira, que ontem respondeu um comentário de um seguidor que criticou um suposto preenchimento em sua boca.