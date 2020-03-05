Gretchen recorda início de carreira e diz ser símbolo de independência

A artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Com a aproximação do Dia da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), alguns debates importantes sempre veem a tona, como machismo, feminicídio, maternidade e preconceito. A cantora Gretchen, 60, também resolveu comentar e recordou o início de sua carreira.

"Claro que muita coisa mudou. Sou de uma época de ditadura, onde havia censura, onde a mulher ainda se submetia a ser dependente do homem. Eu sou a própria materialização da resistência contra o machismo", afirmou ela, ao comentar uma pesquisa da empresa educacional alemã Babbel.

A cantora se descreveu como "um símbolo de independência", por ser determinada, ter seu próprio trabalho, ter sustentado os filhos e por fazer o que quer da minha vida.

Na comparação com os tempos atuais, ela tem uma visão positiva, destacando melhoras: "A maioria dos homens já está vendo que não existe mais essa condição. Que a mulher está sendo valorizada e bem vista por tudo o que ela é. Estamos num momento onde a mulher está sendo enaltecida, empoderada, amada."

A pesquisa realizada pela Babbel identificou as cinco frases com viés machista. Delas, Gretchen elegeu "Mulher tem que se dar ao respeito" como a que mais a incomoda. "Respeito não tem que se dar. Respeito se tem um pelo outro. Seja quem for. Homem ou mulher. Tem que existir para um bom relacionamento entre pessoas".