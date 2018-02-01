Gretchen recebe elogio de Ludmilla após show: 'Rainha maravilhosa'

A eterna rainha do rebolado mostrou todo seu remelexo na noite desta quarta-feira (31) quando se apresentou em um show de Ludmilla. Gretchen publicou no Instagram um vídeo que mostrou sua participação. No post, a funkeira soltou: "Rainha, ícone, maravilhosa!".
Gretchen, na postagem, também escreveu: "Eu e ela, Ludmilla. Linda, educada, gentil e muito humilde. Uma fofa. Obrigada pelo carinho". Veja o post:
Já os fãs, deliraram: "Quem é rainha nunca perde a majestade". Outro internauta disse: "Verdadeira dona do Brasil. Maria Gretchen é única".
"Quem pode, pode. É muito top. Arransou, linda", disparou uma fã, se referindo a Gretchen.