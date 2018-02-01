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Rebolado

Gretchen recebe elogio de Ludmilla após show: 'Rainha maravilhosa'

Aos 58 anos, Gretchen mostrou - mais uma vez - que o rebolado continua o mesmo de quando ela tinha seus 20 aninhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 14:19

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 14:19

A eterna rainha do rebolado mostrou todo seu remelexo na noite desta quarta-feira (31) quando se apresentou em um show de Ludmilla. Gretchen publicou no Instagram um vídeo que mostrou sua participação. No post, a funkeira soltou: "Rainha, ícone, maravilhosa!".
Gretchen, na postagem, também escreveu: "Eu e ela, Ludmilla. Linda, educada, gentil e muito humilde. Uma fofa. Obrigada pelo carinho". Veja o post:
Já os fãs, deliraram: "Quem é rainha nunca perde a majestade". Outro internauta disse: "Verdadeira dona do Brasil. Maria Gretchen é única".
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"Quem pode, pode. É muito top. Arransou, linda", disparou uma fã, se referindo a Gretchen.

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