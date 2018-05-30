Gretchen promete parceria com DJ Alok: 'Convidei e ele topou'

No dia em que completou 59 anos de idade, a cantora Gretchen deu indícios de que pode fazer uma possível parceria com o DJ Alok, deixando os fãs eufóricos.

"Gente, eu sou muito fã. E ele disse que também é meu fã. Convidei para fazer um feat e ele topou. E agora, Brasil?", animou-se Gretchen ao publicar a foto de um encontro entre os dois.

O E+ entrou em contato com a assessoria do DJ, que ressaltou que ainda não há nada confirmado em relação ao assunto. A recepção à ideia parece estar sendo bastante positiva entre os fãs da cantora.