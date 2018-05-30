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Gretchen promete parceria com DJ Alok: 'Convidei e ele topou'

A assessoria do DJ diz que ainda não há nada confirmado

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 13:55
No dia em que completou 59 anos de idade, a cantora Gretchen deu indícios de que pode fazer uma possível parceria com o DJ Alok, deixando os fãs eufóricos.
"Gente, eu sou muito fã. E ele disse que também é meu fã. Convidei para fazer um feat e ele topou. E agora, Brasil?", animou-se Gretchen ao publicar a foto de um encontro entre os dois.
O E+ entrou em contato com a assessoria do DJ, que ressaltou que ainda não há nada confirmado em relação ao assunto. A recepção à ideia parece estar sendo bastante positiva entre os fãs da cantora.
"Pensa um hino saindo desta dupla", escreveu um nos comentários da foto. "Maior crossover da história", opinou outro. "Sinto cheiro do maior hit do ano de 2018, Gretchen feat Alok, amo! Rainha do Mundo", animou-se mais um seguidor.

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