Gretchen posta foto vestindo blusa 'Vitorinha'

A minha, a sua, a nossa rainha do rebolado - e da internet - Gretchen, de 58 anos, publicou uma foto nesta terça-feira (6) usando uma blusa com a palavra "Vitorinha". A peça, de uma marca capixaba, faz referência à forma como alguns capixabas se referem à capital do Espírito Santo. Precisa dizer que a dançarina ama o nosso Estado? Não, né?
Em seu perfil no Instagram, onde fez a postagem, Gretchen recebeu dezenas de elogios. "Maravilhosa! Você é incrível, transborda simpatia e bom humor", disse um fã. Outra, disparou: "Linda, maravilhosa, poderosa, como sempre uma diva que todos querem copiar. Te admiro muito como cantora e como pessoa. Que Deus te abençoe e toda sua família também. Sou sua fã incondicional". Veja o post:
Até porque, já em setembro do ano passado, ela participou em um jantar em um restaurante de Jardim da Penha, em Vitória, para o qual a reportagem do Gazeta Online foi convidada. Na ocasião, ela falou da família que mora no Estado e de como o sucesso do clipe com Katy Perry rende frutos até hoje.
MÃE, IRMÃ E ADVOGADO MORAM NO ESPÍRITO SANTO
"Só nunca comi moqueca porque não gosto de peixe, mas quero vir ao Espírito Santo para conhecer tudo o que esse estado lindo tem a oferecer. Minha mãe, minha irmã e meu sobrinho - que é até meu advogado - moram aqui, e sempre que posso venho visitá-los", disse. A cantora vem, também, periodicamente para acompanhamento médico que faz em Vitória.