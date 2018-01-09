Gretchen grava 1ª parte de reality e adianta: "Teve barraco" Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Aos 58 anos, a rainha do rebolado comemora a gravação da 1ª parte do reality show que equipara os Miranda, família de Gretchen, às norte-americanas Kardashian. O programa, que será transmitido pelo canal Multishow, foi protagonizado, até agora, em Alagoas e Recife.

Entre férias e festas de fim de ano, a cantora chamou a atenção pela boa forma - mas, também, pelo excesso de emoção e, é lógico, alguns barracos.

"Aconteceram, sim, barracos, emoções, acertos, risadas e muito muito amor. Entre todos nós", adiantou Gretchen ao jornal Extra.

Segundo o Extra, ela já está de volta a Mônaco, no principado da França, onde mora com o marido, o português Carlos Marques, e as duas filhas caçulas, Giulia e Valentina. É de lá que serão feitas as próximas gravações, a partir do próximo sábado (13).

CARNAVAL É NO BRASIL

Gretchen retorna em seguida para o Brasil, onde passará o carnaval e fará mais cenas para o programa, desta vez, de acordo com o Extra, com os familiares que moram em São Paulo, como a filha Thammy Miranda, a nora Andressa Ferreira, os irmãos Sula Miranda e Angelo, entre outros familiares.