Gretchen foi pedida em casamento por telefone: 'Ficou muda'

Gretchen está noiva pela 18ª vez! O novo amor da Rainha do Rebolado não é ninguém menos que o saxofonista Esdras de Souza, com quem se relaciona desde o início do ano. Ele contou que fez um pedido virtual à cantora e ainda alertou que foi a pandemia do novo coronavírus que acabou fazendo-o se adaptar à novidade virtual.
"O casal tem que se conhecer, e tivemos tempo suficiente para isso durante a quarentena, que foi muito boa para nós. Dividimos mais de um mês juntos, no mesmo apartamento. E ali deu para ver que agora é a hora. Imagina fazer tudo junto, dormir, acordar...", começou Esdras, em entrevista ao jornal Extra.
"Ela ficou muda por dois minutos, achei até que a ligação tinha caído. Perguntei se ela topava, e ela disse, 'com certeza", detalhou. Esdras já foi casado uma vez, por 15 anos, e tem duas filhas.