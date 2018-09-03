Gretchen faz homenagem a Thammy em seu aniversário: 'companheiro'

A cantora Gretchen publicou em seu Instagram uma homenagem ao aniversário de 36 anos de seu filho, Thammy Miranda, nesta segunda-feira, 3.

"O tempo passou, você cresceu e se tornou esse homem forte, sensível, determinado e doce, amigo e companheiro, e tudo o mais que uma mãe deseja de um filho", escreveu Gretchen.

"Com você eu vivi todas as primeiras emoções de ser mãe, Thammy. [...] Parabéns, meu amor! Meu anjo, meu porto seguro. Te amo pra sempre! Só prometa uma coisa: Seja sempre feliz", continuou.