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PARABÉNS

Gretchen faz homenagem a Thammy em seu aniversário: 'companheiro'

'Você cresceu e se tornou esse homem forte e sensível', escreveu cantora em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 18:37

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:37

A cantora Gretchen publicou em seu Instagram uma homenagem ao aniversário de 36 anos de seu filho, Thammy Miranda, nesta segunda-feira, 3.
"O tempo passou, você cresceu e se tornou esse homem forte, sensível, determinado e doce, amigo e companheiro, e tudo o mais que uma mãe deseja de um filho", escreveu Gretchen.
"Com você eu vivi todas as primeiras emoções de ser mãe, Thammy. [...] Parabéns, meu amor! Meu anjo, meu porto seguro. Te amo pra sempre! Só prometa uma coisa: Seja sempre feliz", continuou.
Thammy também comemorou a data em seu perfil: "Só tenho que agradecer a Deus por tudo até aqui! [...] Gratidão é a minha palavra hoje!"

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