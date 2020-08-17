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Gretchen escolhe vestido de noiva da Espanha para novo casamento

Rainha do Rebolado compartilhou foto do momento no Instagram e está a mil nos preparativos para cerimônia com Esdras de Souza

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 08:44
A cantora Gretchen
A cantora Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen já está a mil com os preparativos para seu novo casamento. Desta vez, a Rainha do Rebolado vai subir ao altar com o saxofonista Esdras de Souza e decidiu, na última sexta (14), compartilhar com os fãs a escolha do vestido de noiva. 
Para o grande dia, a mãe de Thammy Miranda decidiu usar um vestido da maison Rosa Clará, da Espanha, que já tem coleções assinadas por grandes nomes da alta costura, como Karl Lagerfeld. 

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Gretchen e Esdras curtiram, recentemente, uma viagem romântica ao Rio Grande do Norte, onde passaram alguns dias na região de Pipa. Foi a primeira vez que ele tirou férias e aproveitamos para fazer umas férias pré-wedding (pré-casamento)", disse ela em bate-papo com Quem. 
A cantora Gretchen escolhe vestido da maison Rosa Clará, da Espanha, para novo casamento
A cantora Gretchen escolhe vestido da maison Rosa Clará, da Espanha, para novo casamento Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

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