Gretchen escolhe vestido de noiva da Espanha para novo casamento

Gretchen já está a mil com os preparativos para seu novo casamento. Desta vez, a Rainha do Rebolado vai subir ao altar com o saxofonista Esdras de Souza e decidiu, na última sexta (14), compartilhar com os fãs a escolha do vestido de noiva.
Para o grande dia, a mãe de Thammy Miranda decidiu usar um vestido da maison Rosa Clará, da Espanha, que já tem coleções assinadas por grandes nomes da alta costura, como Karl Lagerfeld.
Gretchen e Esdras curtiram, recentemente, uma viagem romântica ao Rio Grande do Norte, onde passaram alguns dias na região de Pipa. Foi a primeira vez que ele tirou férias e aproveitamos para fazer umas férias pré-wedding (pré-casamento)", disse ela em bate-papo com Quem.