Gretchen diz a Ana Maria Braga que não tem privacidade no Brasil

Ana Maria Braga e Gretchen: manha da Globo no "Mais Você" Crédito: Cristiane Ferreira/Globo

rainha dos memes!", anunciou Ana Maria Braga ao apresentar Gretchen na edição desta quinta-feira, 9, do programa Mais Você, na Globo. "O meu Twitter não para. Toda a 'galerinha jovem' que me segue acordou cedo para ver a gente nesse encontro", disse Gretchen para Ana Maria. "Ela já foi estrela do rebolado, do pop, estrela pornô. É a!", anunciouao apresentarna edição desta quinta-feira, 9, do programa, na. "O meu Twitter não para. Toda a 'galerinha jovem' que me segue acordou cedo para ver a gente nesse encontro", disse Gretchen para Ana Maria.

Com 40 anos de carreira, a cantora já vendeu 15 milhões de discos. "Te assusta ter 60 anos?", questionou a apresentadora. Gretchen respondeu: "Não. Estou feliz! Cheguei nessa idade com saúde, física e emocional. Fiz reposição hormonal também. Meu grande problema era a enxaqueca, mas hoje não tenho mais", afirmou.

Fui embora porque precisava da minha privacidade. Aqui, não tenho privacidade em nenhum lugar que eu vá, independente de aonde eu ande. Então, primeiro fui para os Estados Unidos, depois para Portugal e agora já estou há seis anos na França Gretchen, artista

lente nos dentes e fez harmonização facial. "É o assunto do momento! Foi uma mudança radical. Muita gente falava no começo que eu estava deformada que tinha boca de Coringa. As pessoas não esperam o processo. A gente tem que desinchar!", desabafou. A cantora contou que colocoue fez. "É o assunto do momento! Foi uma mudança radical. Muita gente falava no começo que eu estava deformada que tinha boca de Coringa. As pessoas não esperam o processo. A gente tem que desinchar!", desabafou.

Gretchen foi considerada a "rainha do bumbum" no início de carreira e, 40 anos depois, é chamada de a "rainha dos memes". "Todo dia posto no Instagram, no Youtube. Meu seguidores no Twitter são jovens de 12 aos 17 anos. No Instagram, tem mais o público feminino. E no Facebook, pego as mulheres mais velhas, aquelas senhorinhas que aprenderam a usar a ferramenta agora", explica.

A produção do programa montou um palco para a cantora, com direito a globo espelhado, como nas discotecas de antigamente. Ao som de Conga, Conga, Conga, a "rainha do bumbum' fez até a apresentadora rebolar.

Intrigada, Ana Maria perguntou sobre as pausas que Gretchen faz na carreira de vez em quando. "Eu preciso ter os meus momentos de mulher, ser a 'Maria'. Preciso ser mãe, mulher, lavar roupa, fazer comida. Se não tenho esses momentos, não consigo ser a Gretchen. Mas não abandono a internet. A internet é meu filho mais novo, é meu bebê, e tenho que cuidar com todo o carinho", enfatizou.

Sobre o Dia das Mães, Ana Maria Braga separou um trecho do depoimento do filho Thammy Miranda. "Tenho muito orgulho de ser seu filho. Espero que, quando eu tiver um filho, que eu consiga ser pelo menos 1% do que você é para mim", declarou Thammy para Gretchen, que é mãe de sete filhos.