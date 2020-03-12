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Grazi Massafera desmente casamento e presente de Caio Castro

Os dois retornaram recentemente das férias nas Maldivas. Atriz diz se preocupar apenas com coronavírus

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:19
Grazi Massafera e Caio Castro Crédito: Reprodução
A atriz Grazi Massafera, 37, usou as redes sociais para desmentir os boatos que estão circulando desde que ela e o ator Caio Castro, 31, voltaram das férias que passaram nas Ilhas Maldivas. Ela ainda afirmou que sua grande preocupação no momento é o risco do coronavírus.
"Não me casei nem fiz cerimônia nas Maldivas, só viajei de férias. Não ganhei carro. Não comprei enxoval, comprei tênis pra minha filha e essência para casa. A única verdade é que estou preocupada com o coronavírus. Vamos voltar nossa energia para o que é real e que, de fato, importa", afirmou ela.

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Desde que Grazi e Caio Castro voltaram das Maldivas alguns boatos apontaram que eles poderiam ter se casado durante a viagem. Também houve notícias de que o ator teria presenteado a namorada com um carro de luxo e que os dois teriam planos de se morar juntos.
"Geralmente não rebato esse tipo de notícia. Mas o que podem escrever amanhã? E quais são as verdades e mentiras sobre a própria epidemia? Muitas questões e preocupações envolvem notícias.Cuidado com elas!", postou a atriz.
Apesar de terem assumido o relacionamento no Instagram em fevereiro, Massafera e Castro continuaram a publicar fotos individuais, apesar de dividirem os mesmos cenários, durante a viagem. Foi assim, também, quando foram para a África do Sul e quando passaram o Reveillon na praia de Carneiros, em Pernambuco.
Os dois levantaram suspeitas de namoro após serem vistos aos beijos no aniversário do apresentador Luciano Huck e em seguida no festival Rock in Rio do ano passado. Depois disso, não se largaram mais. O casal divide, também, a paixão por felinos, e Castro chegou a presentear Massafera com um gato preto filhote.

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