Grazi Massafera dá boas-vindas aos cabelos brancos e é criticada na internet

A atriz Grazi Massafera Crédito: Instagram/@massafera

"Não gostei, acho que envelheceu", "A cabeleireira deve estar com raiva dela para fazer mechas tão feias", "A Grazi eh linda, mas esse cabelo? O que houve? Não curti!"

Esses foram alguns dos comentários que internautas deixaram no perfil de Grazi Massafera, 38, em publicação que a atriz mostra luzes feitas para clarear o cabelo.

Nos stories, ela brincou "Bem-vindos cabelinhos brancos. Grisalha ou mais loura?".