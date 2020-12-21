Grazi Massafera dá boas-vindas aos cabelos brancos e é criticada na internet

"Não gostei, acho que envelheceu", "A cabeleireira deve estar com raiva dela para fazer mechas tão feias", "A Grazi eh linda, mas esse cabelo? O que houve? Não curti!"
Esses foram alguns dos comentários que internautas deixaram no perfil de Grazi Massafera, 38, em publicação que a atriz mostra luzes feitas para clarear o cabelo.
Nos stories, ela brincou "Bem-vindos cabelinhos brancos. Grisalha ou mais loura?".
Grazi não perdeu tempo e rebateu. "Fica tranquila. Quem tem que gostar sou eu", escreveu a uma seguidora. Ela também não deixou de responder a outros.