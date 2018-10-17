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Desobediente

Grávida, Meghan Markle quebra protocolo e segura guarda-chuva

Duque e duquesa de Sussex realizam visita oficial à Austrália nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:12

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:12

Meghan Markle quebra protocolo e segura guarda-chuva Crédito: Reprodução/Instagram @lovinghautecouture
Se um simples fechar a porta do carro se tornou motivo de surpresa para os britânicos, imagine a esposa de um príncipe segurar o guarda-chuva para ele? Foi o que aconteceu na Austrália nesta quarta-feira, 17, em visita oficial de Harry e Meghan Markle ao país.
O casal visitou uma escola de educação para indígenas australianos e participou de um evento comunitário com agricultores da região. O príncipe Harry elogiou os trabalhadores: "Vocês são o sal da terra, trabalhadores árduos e resistentes", afirmou, enquanto Meghan, sorridente, segurava o guarda-chuva para o marido.
"Está tudo bem, eu tenho a minha esposa", declarou o duque de Sussex diante da situação. Ele também disse que a chuva foi um presente para os agricultores atingidos pela seca. No perfil oficial do Palácio de Kensington, seguidores se manifestaram. "Amo esses dois de verdade" e "Eu estou literalmente obcecada por eles" foram alguns dos comentários.
Em 26 de setembro, a duquesa de Sussex fechou a porta do próprio carro ao chegar em uma exposição de arte em Londres, quebrando todos os protocolos e deixando os britânicos surpresos.
Assim que chegou à realeza, Meghan Markle não deixa de surpreender os britânicos. Após o casamento com Harry, o site oficial da família real colocou no ar uma página sobre a nova duquesa de Sussex. A biografia traz informações sobre os trabalhos sociais e menciona que Meghan é comprometida com o "empoderamento de mulheres". "Tenho orgulho de ser mulher e feminista", escreveu a duquesa na página oficial.

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