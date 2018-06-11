Grávida, Isis Valverde se casa no Rio com o modelo André Rezende

De acordo com o jornal Extra, a cerimônia aconteceu ao ar livre em um sítio em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, e conta com a presença de alguns famosos como Juliana Paes, Mariana Rios, Vanessa Giácomo e Luiza Brunet. Após dizer o "sim", hora da festança para mais de 400 convidados. Os pombinhos dançaram agrarradinhos na pista de dança ao som de