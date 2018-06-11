Grávida, Isis Valverde se casa no Rio com o modelo André Rezende

Isis Valverde se casou na tarde deste domingo (10) com o modelo André Rezende. A atriz está grávida de cinco meses de um menino e não se atrasou para a cerimônia. Ela chegou em um vestido que chamou atenção acompanhada do pai, Rubens Valverde.
De acordo com o jornal Extra, a cerimônia aconteceu ao ar livre em um sítio em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, e conta com a presença de alguns famosos como Juliana Paes, Mariana Rios, Vanessa Giácomo e Luiza Brunet. Após dizer o "sim", hora da festança para mais de 400 convidados. Os pombinhos dançaram agrarradinhos na pista de dança ao som de Maria Gadú.