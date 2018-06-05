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FIM DA ERA JOANNE

Gravando novas produções, Lady Gaga retoma visuais extravagantes em NY

Em apenas uma semana cantora usou cerca de 16 looks diferentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 22:11

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 22:11

Lady Gaga com vestido da coleção da marca australiana Zimmermann Crédito: Instagram/@ladygaga
Depois de uma fase "Joanne", com looks mais básicos e nada daquela extravagância que a projetou na música e no imaginário fashion e pop, a boa e velha Lady Gaga está de volta.
Trabalhando em um novo projeto nos estúdios Electric Lady, em Nova York, desfilou cerca de 16 diferentes momentos fashion em pouco mais de uma semana - para alegria dos fãs e dos fotógrafos.
Com make e acessórios compondo diferentes personas, coisa que Gaga adora, apareceu de viúva italiana num Dolce & Gabbana preto com rendas, fez a linha exploradora equestre em look da marca australiana Zimmermann, investiu num babado fortíssimo de Viktor & Rolf, veio fetichista envolta em couro sobre saltos altíssimos, apostou num visual de leopardo futurista de Gareth Pugh e até num delicado Valentino vintage, meio bailarina.

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