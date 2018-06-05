Gravando novas produções, Lady Gaga retoma visuais extravagantes em NY

Lady Gaga com vestido da coleção da marca australiana Zimmermann Crédito: Instagram/@ladygaga

Depois de uma fase "Joanne", com looks mais básicos e nada daquela extravagância que a projetou na música e no imaginário fashion e pop, a boa e velha Lady Gaga está de volta.

Trabalhando em um novo projeto nos estúdios Electric Lady, em Nova York, desfilou cerca de 16 diferentes momentos fashion em pouco mais de uma semana - para alegria dos fãs e dos fotógrafos.