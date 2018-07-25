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TELEVISÃO

Gravação de Xuxa aparece na Globo e internautas se surpreendem

Recordação mostra a apresentadora com a cantora gospel Aline Barros em programa da década de 1990

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 16:44
A apresentadora Xuxa Crédito: Globo/Estevam Avellar
Na terça-feira, 24, Xuxa Meneghel apareceu em uma gravação do Xuxa Park, de 1994, durante o Programa do Bial. A apresentadora trocou a Globo pela Record TV em 2015, após 30 anos de carreira na emissora, para exibir um programa de auditório que leva o seu nome. Desde então, a Globo tem evitado exibir imagens de Xuxa em seus programas.
A cena foi ao ar para mostrar que a cantora gospel Aline Barros já se apresentava na televisão nos anos 1990. "Eu estou chocado por terem mostrado um vídeo da Xuxa na Globo depois que ela saiu de lá", afirmou um dos internautas no Twitter. "A Xuxa aparecendo de close no Bial de quando a Aline ia no Xuxa Hits! Estou morrendo!", disse outro fã na rede social.
A apresentadora está de férias na Record TV desde o término da terceira temporada do reality show "Dancing Brasil", mas já confirmou que vai apresentar a quarta temporada no final deste ano na emissora.

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