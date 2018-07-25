Gravação de Xuxa aparece na Globo e internautas se surpreendem

A apresentadora Xuxa Crédito: Globo/Estevam Avellar

Na terça-feira, 24, Xuxa Meneghel apareceu em uma gravação do Xuxa Park, de 1994, durante o Programa do Bial. A apresentadora trocou a Globo pela Record TV em 2015, após 30 anos de carreira na emissora, para exibir um programa de auditório que leva o seu nome. Desde então, a Globo tem evitado exibir imagens de Xuxa em seus programas.

A cena foi ao ar para mostrar que a cantora gospel Aline Barros já se apresentava na televisão nos anos 1990. "Eu estou chocado por terem mostrado um vídeo da Xuxa na Globo depois que ela saiu de lá", afirmou um dos internautas no Twitter. "A Xuxa aparecendo de close no Bial de quando a Aline ia no Xuxa Hits! Estou morrendo!", disse outro fã na rede social.