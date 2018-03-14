Graciele vai a mesmo evento que filha de Zezé, mas elas não se falam

A capixabae a enteada, Camilla Camargo, estiveram na mesma festa nesta terça-feira (13), mas não se falaram. Elas foram ao lançamento do livro da sobrinha de Zezé Di Camargo, em um shopping de Goiânia, mas cada uma ficou no seu quadrado. Emanuely Camargo, autora do livro, é prima e também afilhada de Camilla.

Segundo o Extra, desde que Zezé tornou público o romance com a capixaba, em maio de 2014, as duas filhas dele, Wanessa e Camilla, não aceitam a "madrasta". No início, elas chegaram até a proibir a presença de Graciele nos eventos de família, por acreditar que ela foi a responsável pelo fim do casamento do pai com Zilu Camargo.