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Graciele vai a mesmo evento que filha de Zezé, mas elas não se falam

Nenhuma das filhas do sertanejo aceita a 'madrasta'

Publicado em 14 de Março de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 20:01
Graciele vai a mesmo evento que filha de Zezé, mas elas não se falam Crédito: Reprodução/Instagram
A capixaba Graciele Lacerda e a enteada, Camilla Camargo, estiveram na mesma festa nesta terça-feira (13), mas não se falaram. Elas foram ao lançamento do livro da sobrinha de Zezé Di Camargo, em um shopping de Goiânia, mas cada uma ficou no seu quadrado. Emanuely Camargo, autora do livro, é prima e também afilhada de Camilla. 
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Segundo o Extra, desde que Zezé tornou público o romance com a capixaba, em maio de 2014, as duas filhas dele, Wanessa e Camilla, não aceitam a "madrasta". No início, elas chegaram até a proibir a presença de Graciele nos eventos de família, por acreditar que ela foi a responsável pelo fim do casamento do pai com Zilu Camargo.
Até o momento, de acordo com o Extra, apenas as duas filhas de Zezé não se dão com Graciele Lacerda. Toda a família já aceitou a capixaba, inclusive a irmã do sertanejo, Luciele Di Camargo, e os sogros, Helena e Francisco, além do irmão Luciano e dos outros tantos familiares.

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