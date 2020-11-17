Graciele Lacerda posta foto dando beijão em Zezé: 'Nosso amor'

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo dão beijão apaixonado! Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

No clique, ela e o artista aparecem dando um beijão. "O amor! Não é de se admirar que a música que leva esse nome é um dos maiores sucessos do nosso país, e até no exterior", começou.

E continuou: "Essa palavrinha tão pequena se refere a um sentimento enorme e poderoso que, ao mesmo tempo, é tão difícil de se descrever! A verdade é que o amor acontece entre pessoas que estão dispostas a se amar!".