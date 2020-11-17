Graciele Lacerda posta foto dando beijão em Zezé: 'Nosso amor'

Zezé Di Camargo ganhou uma homenagem daquelas nesta segunda (16) pelo Instagram. Na rede social de fotos, Graciele Lacerda se declarou para o pai de Wanessa Camargo com um texto refletindo sobre o amor.
No clique, ela e o artista aparecem dando um beijão. "O amor! Não é de se admirar que a música que leva esse nome é um dos maiores sucessos do nosso país, e até no exterior", começou.
E continuou: "Essa palavrinha tão pequena se refere a um sentimento enorme e poderoso que, ao mesmo tempo, é tão difícil de se descrever! A verdade é que o amor acontece entre pessoas que estão dispostas a se amar!".
Graciele continuou a reflexão e aproveitou a oportunidade para agradecer: "Amor não é acordo, não é conveniência não é contrato e verdade seja dita: O amor não é perfeito! Só sabe quem vive de verdade! Obrigada, Zezé, pelo nosso amor".