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Graciele Lacerda posta foto dando beijão em Zezé: 'Nosso amor'

Noiva do sertanejo aproveitou para refletir sobre o amor em post do Instagram e disse que o relacionamento não é esse mar de rosas que as pessoas observam na web

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 09:33
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo dão beijão apaixonado!
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo dão beijão apaixonado! Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo ganhou uma homenagem daquelas nesta segunda (16) pelo Instagram. Na rede social de fotos, Graciele Lacerda se declarou para o pai de Wanessa Camargo com um texto refletindo sobre o amor. 
No clique, ela e o artista aparecem dando um beijão. "O amor! Não é de se admirar que a música que leva esse nome é um dos maiores sucessos do nosso país, e até no exterior", começou. 
E continuou: "Essa palavrinha tão pequena se refere a um sentimento enorme e poderoso que, ao mesmo tempo, é tão difícil de se descrever! A verdade é que o amor acontece entre pessoas que estão dispostas a se amar!". 

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Graciele continuou a reflexão e aproveitou a oportunidade para agradecer: "Amor não é acordo, não é conveniência não é contrato e verdade seja dita: O amor não é perfeito! Só sabe quem vive de verdade! Obrigada, Zezé, pelo nosso amor".

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