Graciele exibe mesa de jantar luxuosa em mansão com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda separou a semana para ostentar na web não com seus clássicos looks do dia, mas com um verdadeiro banquete em sua mansão com Zezé Di Camargo.
Usando um macacão preto, a musa fitness posou ao lado de uma mesa impecável e surpreendeu os fãs com o requinte.
"Se tem uma coisa que eu amo é estar entre amigos. Seja em casa, na fazenda... pode ser um churrasco, um jantar mais formal! O importante é estar cercada de pessoas queridas", legendou.
Em seguida, recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores: "Amei". Outro comentou: "Mesão lindo!". Uma internauta ainda observou: "Show de elegância. Linda!".