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Graciele exibe mesa de jantar luxuosa em mansão com Zezé Di Camargo

Capixaba mostrou momento íntimo entre amigos dentro de sua mansão com o pai de Wanessa Camargo

Publicado em 12 de Março de 2020 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 08:17
A jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda separou a semana para ostentar na web não com seus clássicos looks do dia, mas com um verdadeiro banquete em sua mansão com Zezé Di Camargo
Usando um macacão preto, a musa fitness posou ao lado de uma mesa impecável e surpreendeu os fãs com o requinte. 
"Se tem uma coisa que eu amo é estar entre amigos. Seja em casa, na fazenda... pode ser um churrasco, um jantar mais formal! O importante é estar cercada de pessoas queridas", legendou. 

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Em seguida, recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores: "Amei". Outro comentou: "Mesão lindo!". Uma internauta ainda observou: "Show de elegância. Linda!". 

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