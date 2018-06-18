'Gosto mais das novelas da Globo', admite Silvio Santos

O apresentador ainda deu um panorama das novelas que passam em algumas emissoras do Brasil

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 18:14
Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram
O apresentador Silvio Santos deu uma declaração inusitada a respeito das novelas de seu canal durante o quadro Jogo das Três Pistas em seu programa no último domingo, 17.
Ao receber a atriz Babi Xavier, questionou: "Fez novelas no SBT?". Diante da negativa, prosseguiu: "Nenhuma novela? Também, aqui só tá fazendo novela de pirralho, minha mulher agora cismou de fazer novela de criança." "O SBT faz de criança, a Record faz novela bíblica e a Globo faz novela cotidiana. Eu gosto mais das novelas da Globo. Novelas da Globo têm sacanagem, aqui não tem, na Record também não tem", concluiu.

