'Gosto mais das novelas da Globo', admite Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos deu uma declaração inusitada a respeito das novelas de seu canal durante o quadro Jogo das Três Pistas em seu programa no último domingo, 17.
Ao receber a atriz Babi Xavier, questionou: "Fez novelas no SBT?". Diante da negativa, prosseguiu: "Nenhuma novela? Também, aqui só tá fazendo novela de pirralho, minha mulher agora cismou de fazer novela de criança." "O SBT faz de criança, a Record faz novela bíblica e a Globo faz novela cotidiana. Eu gosto mais das novelas da Globo. Novelas da Globo têm sacanagem, aqui não tem, na Record também não tem", concluiu.