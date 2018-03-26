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'Gosto do que o tempo fez comigo', diz Juliana Paes ao comemorar 39 anos de idade

A atriz Juliana Paes comemorou seus 39 anos de idade, completados nesta segunda

Publicado em 26 de Março de 2018 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 20:35
Juliana Paes Crédito: Instagram / Juliana Paes
A atriz Juliana Paes comemorou seus 39 anos de idade, completados nesta segunda-feira, 26, com uma postagem feita em seu Instagram.
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Em uma foto curtindo um dia de piscina vestindo biquíni e tomando uma bebida, escreveu: "Muito doido isso... Quando eu era bem menina achava que, quando beirasse os 40, seria uma senhora grisalha e muito séria. Nada disso. Hoje, me sinto madura o suficiente para sorrir mais do que nunca, que não vale a pena levar-se tão a sério. Me sinto mais e melhor... Gosto do que o tempo fez comigo e sou grata pela vida que tenho!"
"Ah, e sou quase grisalha, mas eu pinto o cabelo! (risos)", completou a atriz, brincando.

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