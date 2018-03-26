'Gosto do que o tempo fez comigo', diz Juliana Paes ao comemorar 39 anos de idade

Em uma foto curtindo um dia de piscina vestindo biquíni e tomando uma bebida, escreveu: "Muito doido isso... Quando eu era bem menina achava que, quando beirasse os 40, seria uma senhora grisalha e muito séria. Nada disso. Hoje, me sinto madura o suficiente para sorrir mais do que nunca, que não vale a pena levar-se tão a sério. Me sinto mais e melhor... Gosto do que o tempo fez comigo e sou grata pela vida que tenho!"